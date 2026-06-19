История Пензы: Первому фотоателье в городе исполнилось 163 года

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первое фотоателье появилось в Пензе 163 года назад - в 1863-м. Размещалось оно в большом деревянном особняке на Рождественской (ныне улица Максима Горького, неподалеку от подвесного моста).

Фотоателье открылось на базе художественной школы, директором которой являлся Козьма Макаров. Учебное заведение считалось самым престижным во всем городе и работало фактически в 2 смены.

«По вечерам зажигались большие висячие лампы, - вспоминали современники, - освещая стены классных комнат и склоненных над мольбертом учеников, занимавшихся рисованием с гипсов». Так было при Козьме Макарове, а вот его сыновья увлеклись прогрессом и пошли другим путем. Вместо художественной школы они открыли фотоателье. Снимки производились исключительно в павильоне на фоне различных полотен.

На тот момент даже банальнейшие декорации в виде какого-нибудь леса и полянки казались невообразимой роскошью. Однако Макаровы нашли удивительный выход: они применили новую технику светописи, в результате которой черно-белая фотография приобретала цветной оттенок. Ателье монументалистов постепенно превратилось в самое респектабельное заведение во всем городе.

Однако фотоателье Макаровых долго не просуществовало. Уже через 10 лет братьев начали теснить серьезные конкуренты, у которых и цены были ниже, и спектр услуг шире. В итоге заведение пришлось закрыть.