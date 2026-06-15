История Пензы: Кладбище аристократов застроили жилыми домами

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В прошлом веке в Пензе было уничтожено как минимум 5 старых городских кладбищ: 2 - на Западной Поляне, по 1 - в Заводском районе и Маньчжурии, 1 - в районе Свинтреста. В последнем находился погост Спасо-Преображенского монастыря.

Некрополь организовали в начале XVIII века. Изначально он предназначался для монахов, но из-за постоянных набегов кочевников свое последнее пристанище здесь же вскоре нашли и защитники крепости - казаки, драгуны и стрельцы.

В 1779 году в этом районе была построена Вознесенская кладбищенская церковь, а рядом с ней часовня во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость». В те времена погост, где покоилась губернская знать, считался одним из самых престижных в Пензе.

Вечным сном здесь спали, в частности, дворяне Араповы, пензенский губернатор Александр Панчулидзев, глава города Дмитрий Гевлич, купцы, депутаты гордумы - в общем вся местная аристократия.

Причем под стать их положению были и надгробные изваяния - настоящее произведение искусства. Могилы венчали массивные мраморные плиты с ангелочками и высокие склепы в готическом стиле с разноцветными стеклами.

Спасо-Преображенское кладбище было окончательно законсервировано в 20-х годах прошлого века. А через 20 лет эту территорию отдали под застройку, и в итоге весь погост уничтожили.