История Пензы: Городская улица названа в честь печенья, которое не любили солдаты

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху Российской империи самым крупным предприятием пищевой промышленности в Пензе была бисквитная фабрика. На ней трудилось огромное число горожан и жителей ближайших сел. Именно в честь ее продукции получила свое название улица Галетная.

Она образовалась в Терновке в конце XIX века, квартал возводили рабочие завода. Галетная застраивалась строго по плану, заранее отмежевав землю. На вид она мало чем отличалась от других пензенских улиц - здесь стояли типичные для того времени деревянные избы и сараи.

Зато жители могли гордиться оригинальным топонимом. Это единственная улица во всей области, названная в честь печений: галеты - несладкие слоеные мучные изделия, которые в старые времена оптом закупало Министерство обороны Российской империи.

При правильной обработке такая выпечка могла храниться до 2 лет. Правда, к концу срока годности она сильно горчила, так что солдаты ее не любили. Тем не менее дореволюционную армию снабжали именно жители Галетной.

За сто с лишним лет квартал сильно изменился. Теперь здесь проходит широкая дорога, а от старых деревянных избушек и вовсе ничего не осталось. Сохранилось лишь необычные название.