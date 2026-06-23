История Пензы: Грузовой «Форд» стал первой городской маршруткой

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Привычные нам маршрутные такси появились в Пензе в 90-х годах прошлого века. Но все новое - это хорошо забытое старое. Прототип современных маршруток действовал в городе и в эпоху Российской империи. Конечная остановка находилась там, где сейчас бывшая филармония.

Компанию по перевозке пассажиров организовал купец Константин Мартемьянов в 1913 году. Правда, предприятием это было назвать трудно, ведь автопарк состоял всего из 1 машины - грузового «Форда», переделанного под подобие микроавтобуса.

Маршрут пролегал от Троицкой (современной улицы Кирова) до Ахунских дач, перед открытием его тщательно обсудили в городской думе. Поначалу депутаты скептически отнеслись к идее Мартемьянова, однако все же решили не ставить препоны предпринимателю и дали добро на открытие нового вида общественного транспорта.

В переоборудованный «Форд» умещалось не более десятка человек, но уже и он стал хорошим подспорьем для тех, кто жил или работал на правом берегу Суры.

Проезд стоил по тем временам относительно дешево - всего 25 копеек. У извозчиков поездка до тех же Ахун обошлась бы едва ли не в 2 раза дороже. Кстати, из-за конкуренции с автотранспортом кучера стали нести большие убытки.

Маршрутное сообщение просуществовало в Пензе недолго. В годы Первой мировой войны предприятие закрылось, а сам вид общественного транспорта был забыт почти на 80 лет.