История Пензы: Бывшую дворянскую усадьбу переоборудовали под хранилище пива

12.04.2024 | 07:20

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Традиционный русский напиток - прежде всего квас, но популярностью сотню лет пользуется и другой пенный напиток. В конце XIX века в Пензе около «зеленой площади» (ныне улица Славы) находился склад крупной пивоваренной компании.

База располагалась в глубине дворов. Под хранилище переоборудовали бывшую дворянскую усадьбу. Произошло это в 1896 году, когда громадный особняк приобрело товарищество завода.

Алкоголь производили в Самаре, а затем крупными партиями отправляли в разные города. Отсюда бутылки развозили по городским магазинам и ресторанам. Варили в основном пиво светлых сортов. В Пензе охотно раскупались такие марки как «Пльзенское», «Мюнхенское» и «Венское».

В рекламных объявлениях отмечалось, что напитки сварены по особому рецепту и имеют тонкие нотки кваса и дуба. В Пензе бывал и директор завода - купец Альфред фон Вакано. По некоторым данным, он собирался открыть здесь разливочный цех, но его планам помешала Первая мировая война: в 1914 году в стране ввели «сухой закон». А через несколько месяцев на волне антигерманских настроений общественность и вовсе потребовала выдворить из страны австрийского коммерсанта.

Продукция фабрики фон Вакано до сих пор производится в России. Можно отметить и один любопытный факт: пиво этого завода обожал нарком пищевой промышленности Анастас Микоян.