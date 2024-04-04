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История

История Пензы: Майору Кустову спустя 11 лет посмертно присвоено звание Героя России

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В микрорайоне Заря есть небольшой квартал, улицы которого названы в честь земляков - кавалеров различных орденов и медалей. В том числе увековечена память обладателя Героя России Сергея Кустова.

Свои главные подвиги он совершил во время второй чеченской войны. Одно из серьезнейших сражений произошло в январе 2000 года. Подразделение Кустова попало в засаду в Шалинском районе.

Боевики наседали со всех сторон, и отряд мог погибнуть в считаные часы. Однако грамотный командир не поддался панике. Даже будучи раненым в ногу, он четко организовал оборону, и российские бойцы смогли отразить все атаки бандитов.

За проявленное мужество Сергея представили к званию Героя России, но почему-то ограничились лишь медалью Жукова. В следующий раз к Золотой Звезде Кустова представили уже посмертно.

В 2001-м майор Внутренних войск МВД России Сергей Кустов снова попал в засаду со своим подразделением и, истекая кровью, бился до последнего. Ему удалось вызвать подкрепление и вывести группу из-под удара. К сожалению, ввиду тяжелого ранения Кустов скончался при эвакуации. Высокую награду его близким вручили лишь спустя 11 лет - в июне 2012 года.

Имя Сергея Кустова нанесено на стелу «Слава Героям» в Пензе. Также в его честь названа улица в селе Грабово Бессоновского района, а в селе Бессоновка установлен бюст героя.

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