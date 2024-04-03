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История

История Пензы: Герой-связист из Пензы помог захватить плацдарм на Днепре

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За годы Великой Отечественной войны 48 пензенцев стали полными кавалерами ордена Славы. По статусу они были приравнены к Героям Советского Союза. Поэтому не случайно в их честь называли улицы. В микрорайоне Заря, например, одна носит имя Василия Юркина.

Он служил телефонистом и свой первый подвиг совершил в сентябре 1943 года при форсировании Днепра. Вермахт хорошо укрепил свои позиции. Вражеская оборонительная линия называлась Восточным валом.

Немцы были настолько в нем уверены, что Гитлер даже как-то заявил: «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его».

Роте Юркина поставили задачу форсировать на одном из участков реку и захватить плацдарм. Красноармейцам удалось закрепиться, но немцы раз за разом переходили в контратаку.

За время боя Василий Самсонович устранил 32 обрыва линии связи, обеспечив возможность командованию руководить сражением. За что и удостоился своей первой награды.

В дальнейшем в тяжелых боях на территории Белоруссии и Прибалтики Юркин заслужил еще два ордена Славы и стал полным кавалером высокой награды.

После войны он работал трактористом в совхозе «Заря», потом - шофером в «Пензастройтрансе» и участвовал в юбилейном параде 1995 года. Скончался пензенский герой в 2000-м.

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