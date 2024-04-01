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История

История Пензы: В честь руководителя секретного предприятия названа улица

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Хорошо, что при строительстве новых улиц в Пензе им дают имена прославленных земляков. В микрорайоне Заря одна названа в честь главного организатора атомной промышленности области Михаила Проценко.

Де-факто своим стремительным развитием ему обязан город Заречный. Именно при непосредственном участии Михаила Васильевича строилось градообразующее предприятие - приборостроительный завод, больше известный пензенцам как ПО «Старт».

Причем возводилось все стахановскими темпами и, главное, на совесть. В 1955 году было заложено предприятие, а в 1958-м состоялся первый выпуск продукции. Вопреки расхожему мнению, атомные ракеты в Заречном никогда не делали.

Проценко долгое время приходилось заниматься не только вопросами производства. Для большой массы рабочих требовались жилье и социальная инфраструктура. Он лично ездил смотреть, как строятся ведомственные дома, «выбивал» деньги на асфальтирование дорог, искал оборудование для школ и детских садов.

По сути, Михаил Васильевич некоторое время был мэром Заречного. Проценко скончался в 2003 году, в возрасте 89 лет. В 2008 году предприятию, которое он возглавлял с 1955 по 1989 год, было присвоено его имя. А сам он стал почетным жителем города Заречного.

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