История Пензы: Герой Родионов не отказался от веры и был казнен

29.03.2024 | 07:13

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первая чеченская кампания оставила тяжелый след в истории России. Отрадно, Сурский край чтит своих героев. Например, в быстроразвивающемся районе Заря одну из улиц назвали в честь рядового Евгения Родионова - уроженца села Чибирлей Пензенской области.

Он служил в пограничных войсках и в Чечню попал зимой 1996 года. Роковой для него стала ночь на 14 февраля. Во время дежурства на блокпосту российские солдаты заметили подозрительную машину скорой помощи.

Автомобиль остановили для досмотра, и в ту же минуту из него выскочили вооруженные боевики. Завязалась схватка, в которой, к сожалению, сильнее оказались террористы. В итоге бойцы оказались в плену.

С этого момента их жизнь превратилась в ад. День за днем следовали бесконечные пытки, унижения, принуждение принять ислам. Но Родионов не подчинялся требованиям боевиков. Поняв, что русских не сломить, командир бандитов Хайхороев приказал казнить солдат.

Перед смертью Евгению еще раз предложили снять крест и принять ислам, но наш земляк категорически отказался. Родионов был казнен в день своего 19-летия, 23 мая 1996 года, в поселке Бамут после 100 дней плена и жестоких пыток. Позднее его посмертно наградили орденом Мужества.

«Мое мнение о гибели солдата Родионова, которого убили бандиты, требуя изменить своей вере, - это геройский поступок одного человека и подлая мерзость тех, кто его убил», - заявлял позже о погибшем российском солдате глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Наш земляк считается святым и неофициальным покровителем Вооруженных сил России.

В десятках храмов по всей стране находятся портреты Евгения. Иконы воина Родионова есть и в Сербии.

25 сентября 2010 года на территории школы № 4 в городе Кузнецке, носящей имя Евгения Родионова, был открыт и освящен памятник в его честь: бронзовая свеча, пламя которой обнимает фигуру Евгения. Вокруг головы мученика - нимб, в руках у него - восьмиконечный крест.