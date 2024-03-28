История Пензы: Город утопал в фекалиях из-за беспечности золотарей

28.03.2024 | 07:16

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Говорят, история не в силах сохранить запахи городов. Но о том, как пахла, например, старая Пенза, все-таки можно догадываться. Если учесть, что долгое время в губернском центре не имелось канализации и все нечистоты просто выливали на улицы, амбре, скорее всего, стояло жуткое.

В первую очередь проблемы возникали с работой ассенизационных обозов. Сотрудники коммунальных служб должны были очищать выгребные ямы и вывозить отходы за пределы Пензы на специальный полигон. Однако зачастую требование не соблюдалось.

Золотари сливали фекальные массы сразу, как только проезжали последнюю городскую улицу. Работников, вычищавших выгребные ямы, именовали так не случайно. Прозвище появилось из-за того, что за свои труды они брали очень высокую плату.

Жалобы пензенцев касались не самого по себе незаконного слива отходов жизнедеятельности - особое возмущение вызывала неаккуратная езда ассенизаторов. Порой на ухабах и резких поворотах бочки слетали с телег и вдребезги разбивались. В результате брызги оставались на случайных прохожих.

Справедливости ради стоит добавить, что виноваты были и сами жители. Многие не следили за очисткой отхожих мест у себя на участках. Ситуация складывалась плачевно даже в центре города. Газета «Пензенские губернские ведомости» в 1900 году писала: «Есть дворы (и даже на бойких улицах), где лежат целые груды мусора и нечистот; есть дома (например, на Московской улице), возле которых пройти нельзя, не зажимая носа».

По домам проводились рейды, санитарная комиссия нередко выписывала штрафы, но все тщетно. Штраф оказывался мизерным, и дешевле было выплатить его, нежели нанимать целую бригаду золотарей. Тогда коммунальные работы снова перекладывали на городскую управу.

«И вот - санитарная комиссия должна искать ассенизатора, ехать в Кривозерье и брать там пьяного мужика, потому что ассенизаторов с герметичными бочками в городе мало и берут они дорого», - сетовали журналисты «Губернских ведомостей».

Но и в этом случае работы проходили не всегда по плану. Под покровом ночи сортировщики просто перевозили кучу мусора на другую улицу, а нечистоты сливали в ближайшие кусты.

Пренебрегали простейшими санитарными правилами и местные предприниматели. Например, в ходе рейда по колбасным цехам был выявлен жуткий факт: один из коммерсантов коптил колбасу прямо рядом с туалетом, который «издавал страшное зловоние».