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История

История Пензы: Секретный «завод № 163» производил детали для самолетов

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Фабрика по производству деталей для самолетов в Пензе была организована еще в годы Первой мировой войны. Позже ее славным потомком стал завод «Эра» на улице Свердлова.

Сначала производственные мощности фабрики располагались в центре города. На Южную Поляну завод перевели в середине 30-х годов прошлого века. Уже тогда становилось очевидно, что войны с Германией никак не избежать, и потому предприятие засекретили, дав ему кодовое название «завод № 163».

Здесь выпускали различные детали для самолетов И-16. Это был первый массовый советский истребитель. За неприхотливость летчики прозвали его «ишаком». Иногда из-за аэродинамической неустойчивости он показывал свой норов и управлять им было нелегко.

В Пензе для капризного «ишака» делали и лыжи, чтобы истребитель мог приземляться в том числе на снег. Именно И-16 вынес на себе всю тяжесть воздушных боев 1941 года.

В середине войны завод № 163 перешел на выпуск комплектующих для других самолетов - Ла-5 и Ла-7 конструкторского бюро Лавочкина. В отличие от предыдущей крылатой машины, эти истребители отличались высокими скоростными качествами.

Детали для самолетов здесь выпускали вплоть до 1946 года. Позже фабрику частично перепрофилировали. Одно время тут выпускали авиационные тренажеры.

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