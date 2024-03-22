История Пензы: Воевода нашел способ защитить земли у крепости

22.03.2024 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улицы Южной Поляны во многом схожи в своей истории. Эту территорию заселяли первопоселенцы, и каждый квартал по сути являлся военной слободой. Не исключение и улица Гоголя.

Район начали осваивать еще во второй половине XVII века. Сразу за кварталом простиралось опасное «дикое поле», которое кишело бандами и ордами кочевников.

Воевода Елисей Лачинов, понимая, что лучше всего люди будут защищать собственные наделы, стал раздавать земельные участки рядом с крепостью. Южная сторона отошла драгунам. Однако позже кавалеристы переехали отсюда ближе к Суре, и пустующую слободу с радостью заняли казаки.

В те времена улицы часто получали названия по наименованию приходских церквей. Главной в этом районе была Покровская, так что квартал стал именоваться Нижне-Покровским. Это название продержалось свыше двух столетий.

В 1902 году в стране проходили разные мероприятия в связи с 50-летием со дня смерти Гоголя. Городская управа решила увековечить имя писателя и в честь него переименовала Нижне-Покровскую улицу. С тех пор она и носит привычное всем название.

Если бы не Белинский, Гоголь вряд ли состоялся бы как писатель. Первые его произведения не критиковал лишь ленивый, а Белинский заступился и сказал, что Гоголь еще покажет себя и станет классиком литературы.