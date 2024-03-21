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История

История Пензы: Легендарная «Катюша» увековечивает вклад в Победу

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Большинству образцов российского вооружения почему-то дают ласковые имена: «Тюльпан», «Буратино», «Фиалка», «Василек». Вот и реактивная установка у «Пензмаша» больше известна как «Катюша».

Она не случайно стоит на перекрестке улиц Свердлова и Баумана. В годы Великой Отечественной войны на «Пензмаше» выпускались снаряды для реактивных установок этого типа. Так жители города вносили посильный вклад в победу над нацистской Германией.

Монумент - символ трудового подвига наших земляков. Правда, у памятника есть одна неточность: пусковая установка стоит на автомобиле ЗИЛ-157, которого в то время еще не существовало. Конструкция крепилась на другую машину - ЗИС-6. Однако эта ошибка нисколько не умаляет славного прошлого легендарной «Катюши».

История Пензы: Легендарная «Катюша» увековечивает вклад в Победу

Солдаты вермахта жутко боялись появления на фронте этих машин. Одним мощным залпом артиллеристы ровняли с землей всю линию обороны фашистов, а командир сухопутных войск Германии Франц Гальдер писал: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную пушку. Выстрел производится электричеством. Во время выстрела образуется дым. При захвате таких пушек немедленно сообщать командованию».

Немцы называли «Катюшу» «сталинским органом». При залпе установка издавала жуткий рев, который издалека казался похожим на звук некоторых клавиш этого духового инструмента.

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