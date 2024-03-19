История Пензы: Сданный для утилизации мотоцикл превратился в памятник

19.03.2024 | 07:27

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 2012 году у здания областного управления ГИБДД установили необычный монумент - раритетный мотоцикл «Днепр». Памятник посвящен службе сотрудников Госавтоинспекции и напоминает о буднях правоохранителей.

На этом «железном коне» примерно 40 лет назад ездил начальник нижнеломовского отдела ГАИ, после чего «Днепр» сдали на утилизацию в автохозяйство УВД.

Накануне очередной даты со дня образования Госавтоинспекции руководство регионального УМВД дало поручение отреставрировать мотоцикл, что и было сделано. «Днепр» до сих пор исправен и на ходу.

По словам сотрудников ГИБДД, на него достаточно поставить аккумулятор - и можно будет отправляться на патрулирование.

Модель была разработана в 1967 году на Киевском мотоциклетном заводе. «Днепр» отличался надежностью и хорошей проходимостью. Новый коленвал повышал ресурс двигателя до 1 000 часов работы, а проведенные испытания показали, что после 40 тысяч километров пробега износ практически отсутствует. Помимо этого, «Днепр» развивал приличную для своего времени скорость - до 100 км/ч.

Модель производили вплоть до 1976 года. Всего выпустили около 3 миллионов таких мотоциклов. А в 2012-м Киевский мотоциклетный завод закрыли.

В зимнее время мотоцикл снимают с постамента и хранят в специальном боксе.