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История

История Пензы: Неравнодушный житель передал ГИБДД раритетную «копейку»

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 2022 году музейный автопарк областного управления ГИБДД пополнился еще одним удивительным экспонатом - хорошо всем знакомым, но ныне уже редким ВАЗ-2101, больше известным как «копейка».

Эту модель отреставрировал и передал пензенской Госавтоинспекции неравнодушный житель Лунинского района Владимир Басков. Машина исправная, полностью на ходу. Именно на таких «копейках» в 70-80-х годах прошлого века несли дежурство советские инспекторы ГАИ.

Милицейские «копейки» в народе часто называли «канарейками» за стандартный ярко-желтый окрас. На автомобили ставили одинаковый набор специального оборудования: два громкоговорителя, проблесковый маячок синего цвета, фара-искатель на левом переднем крыле и радиостанция «Пальма».

История Пензы: Неравнодушный житель передал ГИБДД раритетную «копейку»

Массовое производство началось только в 70-х годах минувшего столетия. При этом завод быстро покрыл потребности милиции в служебных автомобилях ВАЗ-2101. До того из-за дефицита машин правоохранители ездили на мотоциклах.

Интересно, что первое время все милицейские «Жигули» снабжались стандартной базовой комплектацией ВАЗ-2101, самой дешевой и востребованной. Но позже часть автомобилей для МВД на заводе в Тольятти стали оснащать более мощным двигателем от ВАЗ-2103.

В зимнее время автомобиль снимают с постамента и хранят в специальном боксе.

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