История Пензы: Пензенец возбудил уголовное дело против президента СССР

12.03.2024 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Красный прокурор - именно так при жизни называли нашего земляка, старшего сотрудника Генеральной прокуратуры СССР Виктора Илюхина. Памятная табличка в его честь установлена на доме № 160 на улице Суворова, где он когда-то проживал.

Начинал свою карьеру Виктор Иванович в 70-х годах прошлого века с должности следователя при пензенском РОВД и в итоге прошел большой путь до поста заместителя прокурора области, откуда уже перебрался в Москву.

К тому моменту в стране было непростое время. В конце 80-х Советский Союз трещал по швам и во многих республиках начались межнациональные конфликты.

Возглавляя специальные группы, Илюхин расследовал дела в Нагорном Карабахе, Фергане, Грузии и Приднестровье.

С зачинщиками народных волнений он не церемонился, чем заслужил репутацию сурового и строгого прокурора. Но прославился Виктор Иванович не только этим.

В ноябре 1991 года он возбудил уголовное дело против президента СССР Михаила Горбачева. Поводом послужил указ о признании независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Илюхин счел такие действия незаконными и попытался привлечь Горбачева по статье «Измена Родине».

В итоге хода делу не дали. Через месяц Советский Союз окончательно перестал существовать. Сам же Илюхин позднее стал депутатом Государственной думы РФ. Скончался Виктор Иванович в 2011 году.