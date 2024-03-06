История Пензы: Популярный ресторан не выдержал испытание временем

06.03.2024 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советские времена была широко развита сеть столовых и кафе, а вот барам уделяли гораздо меньше внимания. Тем не менее свои легенды были и в Пензе. Одним из популярных баров была «Латвия» на Коммунистической, 7а.

Свое название заведение получило в честь находящегося по соседству фирменного магазина. Бар здесь открылся в 70-х годах прошлого века. По сравнению с современными заведениями особыми изысками «Латвия» не блистала.

Из алкогольных напитков тут подавали водку, пиво и коньяк. Можно было отведать и коктейли: «Кровавую Мэри», «Красный мак» (смесь портвейна и легкого вина), а также коктейль «Розовый» (тоже на основе вина).

Имелись в меню и безалкогольные напитки - соки и минералка. «Латвия» была единственным баром в Пензе, где во второй половине 80-х продавали кока-колу в стеклянных бутылках.

Однако главное отличие «Латвии» от остальных баров того времени заключалось в разнообразных закусках. Помимо салатов, здесь подавали пюре, жареную рыбу, сладкие пирожные. Молодежь любила сюда приходить на дискотеки. Проводились они исключительно по пятницам и в выходные и длились с 19:00 до 23:00 - тогда это считалось продолжительным временем.

В 90-е годы прошлого века бар стал рестораном. Но испытание временем он не выдержал и впоследствии закрылся.