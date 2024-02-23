История Пензы: Купец в память о товарище восстановил Митрофановскую церковь

23.02.2024 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Митрофановская церковь на улице Водопьянова стала легендой еще в эпоху царской России. Если верить преданию, то именно здесь хранилась Казанская икона Божией матери, которая якобы спасла город от кочевников.

Сегодня храм считается центральным в микрорайоне, однако без малого 200 лет тому назад у него была совершенно другая роль. В середине XIX века округа стремительно расширялась, и протоиерей Введенской церкви Антоний Инсарский убедил Пензенскую епархию открыть здесь церквушку для местного населения.

В 1836 году храм достроили, однако он не имел собственного причта и поэтому считался приписным, т. е. церковь де-факто получила статус часовни. Службы здесь проходили всего 10 раз в год. За храмом никто особенно не следил, и здание ветшало на глазах.

Спустя полвека оно являло собой практически заброшенные руины, но дело спас купец Пособцев. В 1883 году умер приказчик его фирмы, или, выражаясь современным языком, генеральный менеджер. Пособцев похоронил друга на местном кладбище и в память о добрых отношениях решил полностью отремонтировать храм за свой счет.

Работы плавно переросли в возведение новой церкви с высокой колокольней. Проект здания выполнил епархиальный архитектор Эренберг. Он добавил к храму трапезную, а также увеличил вместимость церкви до 700 человек.