История Пензы: За памятником Сталину виднеются купола церкви

14.08.2025 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

«Я люблю Сталина, ты любишь Сталина, мы любим Сталина» - в 30-е годы прошлого века это была одна из фраз, с которых начинали осваивать правописание первоклассники.

Культ личности Иосифа Виссарионовича был беспрецедентным, и повсеместно стояли памятники, похожие на тот, что размещен на улице Кирова.

Это не первый монумент Сталину в нашем городе. До 1956 года в Пензе таких насчитывалось свыше 20, но после развенчания культа личности их начали быстро убирать. По некоторым сведениям, один даже закопали на территории санатория им. Володарского.

Установка ныне стоящего на улице Кирова бюста произвела немалый фурор. Об открытии памятника Сталину говорили даже на федеральных каналах. Удивительно и место: если встать справа и приглядеться, то можно заметить, что позади Иосифа Виссарионовича блестят кресты и купола Троицкого монастыря.

Это весьма странно, если вспомнить, как Сталин относился к церкви. При нем храмы сносили и взрывали.