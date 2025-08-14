Сетевое издание|18+|Четверг|14 авг 2025|08:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |

История

История Пензы: За памятником Сталину виднеются купола церкви

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

«Я люблю Сталина, ты любишь Сталина, мы любим Сталина» - в 30-е годы прошлого века это была одна из фраз, с которых начинали осваивать правописание первоклассники.

Культ личности Иосифа Виссарионовича был беспрецедентным, и повсеместно стояли памятники, похожие на тот, что размещен на улице Кирова.

Это не первый монумент Сталину в нашем городе. До 1956 года в Пензе таких насчитывалось свыше 20, но после развенчания культа личности их начали быстро убирать. По некоторым сведениям, один даже закопали на территории санатория им. Володарского.

Установка ныне стоящего на улице Кирова бюста произвела немалый фурор. Об открытии памятника Сталину говорили даже на федеральных каналах. Удивительно и место: если встать справа и приглядеться, то можно заметить, что позади Иосифа Виссарионовича блестят кресты и купола Троицкого монастыря.

Это весьма странно, если вспомнить, как Сталин относился к церкви. При нем храмы сносили и взрывали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте