История Пензы: Оппозиционер отдал свое состояние на борьбу с властью

15.08.2025 | 07:15

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Около перекрестка улиц Кураева и Кирова все старые дома уже давно снесены. А между тем в одном из них жила знаменитость - Порфирий Войноральский, организатор знаменитого «хождения в народ».

Для тех, кто подзабыл историю со школьных времен, напомним: «хождение в народ» - это движение студентов и революционеров-народников в Российской империи с целью сближения с народом, его просвещения и агитации среди крестьян.

Простыми словами, так называемые народники пытались поднять село на бунт против действующей власти. Одним из авторов этой идеи был господин Войноральский. Порфирий Иванович обладал неукротимым характером и большой энергией.

Он родился в августе 1844 года и был внебрачным ребенком богатой помещицы и мирового судьи. Из-за того что его родители так и не стали узаконивать отношения, мальчика перевели в мещанское сословие, хотя по матери он был дворянином.

Войноральский закончил пензенскую мужскую гимназию, потом поступил на медфак Московского университета, где и примкнул к революционерам. Несколько раз его арестовывали жандармы. Какое-то время он был мировым судьей и председателем съезда мировых судей. Позже Войноральский пожертвовал все свое состояние на революционные цели.

Спустя несколько лет наш земляк стал в столице известным и уважаемым оппозиционером, одним из первых народников-пропагандистов, идеологом «хождения в народ».

Несложно догадаться, что Войноральского в итоге арестовали. Ему дали 10 лет каторги. Но он был настолько уважаем в своей среде, что по пути в колонию на конвой было совершено вооруженное нападение, Войноральского едва не отбили.