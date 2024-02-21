История Пензы: Легендарный Чапаев предпочитал автомобиль своему коню

21.02.2024 | 07:28

С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В легендарном фильме «Чапаев» все привыкли видеть Василия Ивановича на лихом коне, в развевающейся на ветру бурке. А между тем Чапаев часто пользовался автомобилем как транспортом более удобным и оперативным. На четырехместном «Форде» вместе с комдивом сотни верст намотал и наш земляк, личный водитель Чапаева Василий Васильевич Козлов.

По воспоминаниям уроженца Сердобского района, пассажиром Василий Иванович был неприхотливым, все ухабы и бездорожье терпел мужественно. Само авто полководец старался беречь и «Форд» очень уважал. А вот Василий Козлов намучился с техникой на годы вперед: «Скажу прямо: это было горе, а не машина. Приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы хоть как-нибудь залатать и пустить ее в ход. У нашего фордика особенно плохо было с запальными свечами - ни одной запасной! Нередко приходилось перебирать их, промывать, переставлять с места на место. Двигатель-то работал на суррогате - лигроине, бензоле, керосине».

Впрочем, Чапаев, понимая, как тяжело ему будет без автомобиля, откликнулся на чаяния своего шофера и сумел достать дефицитные импортные свечи. За время службы они ни разу не выходили из строя, за что Козлов дал им прозвище «чапаевские».

А выручать «чапаевским» свечам приходилось часто, ибо на фронтовых дорогах случалось всякое. Однажды сердобчанин вез командира в штаб, как вдруг увидел, что на их позиции во весь опор скачет белая конница и, как назло, на хлипкой оборонительной точке заглох пулемет - перекосило ленту. Молоденький солдат трясущимися руками никак не мог снять и поставить ее на место. Тогда Василий Иванович резко скомандовал шоферу: «Давай туда!» Козлов вдавил педаль в пол, и через мгновение «Форд» достиг позиции.

- Как фамилия? - спросил Чапаев, выпрыгнув на ходу из машины.

- Кувшинов, товарищ Чапаев!

- Что же ты, товарищ Кувшинов, так долго копаешься? А ну, пусти, посмотрю!

Как рассказывал Козлов, Василий Иванович лично вытащил ленту, перезарядил пулемет и даже помог установить его на тачанку.

- А теперь скачи и бей их в упор! - отдал он решающее наставление.

Атаку белых, кстати, потом успешно отбили.

Вообще, Чапаев нередко принимал решения в пути. Совещания на выезде комдив любил устраивать рядом с любимой машиной, причем прямо на земле. Собственно, свидетелем последнего выездного совещания в начале сентября 1919 года и стал Козлов.

«Говорил Василий Иванович громко, лаконично, - вспоминал наш земляк. - Карту Чапаев знал в совершенстве и умел читать ее вдоль и поперек. И не было, казалось, ни одной кочки или ложбинки, которые он не оценил бы заранее и всесторонне, как их можно использовать на поле боя».

Но в последний раз это умение его не спасло. 5 сентября 1919 года на штаб Чапаева в Лбищенске напали белые. В ходе отступления Василий Иванович получил тяжелые ранения. По одной из версий, добили легендарного комдива по приказу есаула Трофимова-Мирского, который потом скрывался в Пензе и был задержан чекистами.