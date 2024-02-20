История Пензы: Стела Кутузову не имеет отношения к полководцу

20.02.2024 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В самом конце улицы Кутузова стоит большая каменная стела. Но установлена она не в честь фельдмаршала, победившего Наполеона, а в честь пензенского большевика Георгия Кутузова.

Он погиб во время восстания чехословацкого корпуса. 28 мая 1918 года легионеры подняли бунт. Они взяли город в полукольцо и начали стремительно продвигаться по пензенским улицам. Натиск оказался настолько мощным, что уже во второй половине дня бои шли на Московской.

Последний очаг защитников города находился на Поповой горе, около современного парка им. Белинского. На плечах отступавших красноармейцев чехи ворвались на холм, и тут, к их удивлению, заработал пулемет максим, за которым как раз и находился Георгий Кутузов.

Пензенец с ходу уложил первую линию наступавших, и легионеры были вынуждены залечь. Чехи пытались обойти его с флангов, но шквальный огонь мигом пресекал попытки встать в полный рост.

Противник бросал в сторону Кутузова ручные гранаты, однако они детонировали еще в воздухе и округа лишь сотрясалась от гулких звуков. Красноармеец оказался крепким орешком: будучи контуженным, все равно продолжал бить по врагу.

Все решил меткий выстрел одного из легионеров. Кто-то попал разрывной пулей Кутузову прямо в грудь, и тот в считаные минуты скончался на своей огневой точке.