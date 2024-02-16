История Пензы: Священники выкупили лакомый кусочек земли в центре города

16.02.2024 | 07:15

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пензенский зоопарк занимает огромную площадь. В свое время на этой территории находился Архиерейский сад - летняя резиденция руководства пензенской епархии.

Если заглянуть еще глубже в историю, то можно узнать, что вся округа принадлежала бывшему шведскому поданному Петру Петерсону. В начале XIX века он был главным провизором Пензы и владел сетью аптек, от которых получал хороший доход: пользуясь служебным положением, просто задавил конкурентов.

Господин Петерсон решил обустроить для себя нечто вроде городской усадьбы. Именно здесь он и разбил огромный фруктовый сад, проложил аллеи и построил, как бы сказали современники, коттедж.

Через некоторое время это великолепие приглянулось епископу Пензенскому и Кузнецкому Моисею I. Тот предложил выкупить сад, но Петерсон сказал, что в деньгах не нуждается. Однако архиепископ не сдавался и все-таки уговорил провизора.

Страшно представить, какую сумму предложила церковь самому богатому человеку Пензы, если тот согласился на перепродажу лакомого кусочка земли со всем имуществом.

Сад стал называться Архиерейским. Позже священнослужители построили здесь дачи, которые потом сдавали в аренду. В общем, мыслили они исключительно как купцы. В наше время на территории бывшего Архиерейского сада расположен зоопарк.