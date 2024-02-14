История Пензы: Территорию современного сквера Горького облюбовали купцы

14.02.2024 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Некоторые коммерсанты выкупали целые дома под склады. Особой популярностью пользовались строения на улице Кирова, у территории современного сквера им. Горького.

Отсюда было недалеко до главного купеческого проспекта Пензы - улицы Московской. Жилые дома под складскую базу приобретали только люди с солидным достатком. Коммерсанты победнее скупали помещения либо на Базарной площади, либо на городских окраинах.

В 1893 году одноэтажный каменный дом на Кирова, 36, перешел во владение фирмы «Торговый дом Карповых». На его территории лесопромышленники хранили отходы производства - кору и ветлу. По возможности их старались перепродать.

В частности, кору покупали владельцы кожевенных заводов для дубления кожи, а ветла шла на плетение корзин. В деревянном флигеле жил сторож, который по совместительству был и завхозом.

Чуть позже здание арендовала купчиха Лина Левитан. В конце XIX века она пыталась организовать на Кирова, 36, пенькотрепальный завод, но Пензенское строительное отделение отклонило ее ходатайство, заявив, что «устройство означенного заведения как легко воспламеняющегося признается небезопасным».

Отказ был мотивирован тем, что завод находился в центре города и в случае возгорания могла сгореть вся улица Кирова, а при порывистом ветре огонь легко бы добрался и до Московской.