История Пензы: Усадьба на Кирова, 31, переходила из рук в руки

09.02.2024 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Большинство зданий дореволюционной постройки на улице Кирова снесено. Например, совершенно пустым стал участок недалеко от Арбитражного суда. Хотя история домов, которые здесь стояли, по-своему уникальна.

До конца 60-х годов прошлого столетия в этом месте находилось одноэтажное деревянное здание. Его возвели в конце XVIII века, когда Пенза еще не являлась губернским центром.

Первым владельцем дома был регистратор Нижней расправы Василий Шилов. Позднее часть строения приобрел мещанин Петр Лещев, однако прожил в этом здании всего несколько лет.

Лещев взял у супруги бургомистра Анны Казицыной в долг крупную сумму денег на открытие собственного дела, но прогорел. Жена чиновника, используя свои связи, могла легко упрятать за решетку мещанина на несколько лет.

В итоге, чтобы избежать заключения, Петр Иванович отдал в уплату долга свое жилье. Получив недвижимость, Анна Казицына возвела здесь два каретника, флигель, конюшни, отдельную кухню и баню.

К началу XX века на территории возле дома на Троицкой, 31, ныне Кирова, появились различные постройки. А здание со всех сторон окружали дома других владельцев. Вплоть до эпохи брежневского застоя усадьба являлась жилой. Но новый генеральный план Пензы не предусматривал места для старинного дома и его снесли.