История Пензы: В усадьбе на Кирова жил директор гимназии, «прославившийся» зубами

08.02.2024 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В архитектурном облике старой Пензы в основном преобладали деревянные строения. Даже для некоторых центральных проспектов каменные здания считались редкостью. Когда-то и на Кирова, 29, стояла простая избушка.

Дом был возведен в начале XIX века титулярной советницей Надеждой Аксентьевой. Первоначально он состоял только из трех комнат, а поблизости стояли разные служебные постройки: каретник, амбар, погреба и сараи.

Никакого централизованного водоснабжения тогда не имелось. За водой жителям приходилось ходить либо к колодцам, либо, что бывало чаще, к реке Суре. Кстати, из-за этого в городе часто вспыхивали эпидемии холеры, поскольку вода в те времена санитарно-эпидемиологическим требованиям не отвечала. Все удобства также размещались во дворе. Вот так жили пензенцы в эпоху Российской империи.

В середине XIX века новые владельцы дома достроили баню и огородили территорию длинным деревянным забором. Одно время тут жил директор Пензенской гимназии Аверкий Данилевский. Ученики описывали его как «человека огромного роста, суровой наружности, со вставными зубами».

Несколько комнат владельцы сдавали квартирантам, а в начале XX века на участке появились своя прачечная и большой деревянный флигель для прислуги. Здание снесли в советские времена, когда в Пензе начался градостроительный бум.