История Пензы: Названа одна из самых распространенных фамилий в начале XIX века

06.02.2024 | 07:20

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Какие фамилии в России являются самыми распространенными? Наверняка Иванов, Петров, Кузнецов, Александров и многие другие. А вот в дореволюционной Пензе больше всего было Поповых. Вот и на Кирова, 27, жил один из Поповых - столоначальник. Сейчас территория, где стоял дом, занята Свято-Троицким женским монастырем.

Когда-то тут располагался двухэтажный деревянный дом, элегантно украшенный ажурной резьбой. Владельцем строения был Иван Андреевич Попов, носивший титул коллежского советника (ныне должность эквивалента званию полковника российской армии). При этом в губернской администрации работало несколько его однофамильцев.

«Разве может показаться странным такой факт, что в одном городе, в одном месте были три советника - и все Поповы! - возмущался писатель Василий Инсарский. - Во всех слоях, во всех профессиях Поповых было великое множество».

Часто однофамильцы встречались и в присутственных местах - среди чиновников низкого ранга, судей и секретарей. Из-за обилия Поповых Василий Инсарский предполагал, что в будущем другие фамилии станут в Пензе редкостью.

«Если те бесчисленные Поповы, которые существовали в мое время, размножились и плодились путем естественным, - продолжает литератор, - то осмелюсь предположить, что в Пензе нет других обывателей, кроме Поповых».

Что касается коллежского советника Ивана Попова, то он слыл в городе невероятно богатым человеком. А с работы и на работу его всегда возила служебная карета.