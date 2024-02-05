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История

История Пензы: Лингвисту Буслаеву пришлось подрабатывать с 14 лет

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке территория позади Троицкого женского монастыря была почти целиком занята разными жилыми строениями. К сожалению, ни одного здания до наших дней не сохранилось. Их сменили современные коттеджи. Но именно здесь находился дом лингвиста, филолога, фольклориста, историка литературы и искусства, главы русской мифологической школы Федора Буслаева.

Недвижимость принадлежала его матери Марье Ивановне. Дочь армейского офицера, который участвовал в знаменитом походе через Альпы, вышла в 14 лет замуж за уездного стряпчего Ивана Буслаева.

Через два года Марья родила сына Федора. Но несколько лет спустя единственный кормилец семьи скончался, и молодая мать чуть было не пошла по миру. Тем не менее Буслаева все-таки смогли определить в Пензенскую гимназию, где недолгое время у него преподавал Виссарион Белинский.

Федору Ивановичу было очень удобно там учиться, поскольку путь от дома до школы занимал всего несколько минут. Жизнь юному Буслаеву осложнило новое замужество матери. В 1825 году она обвенчалась с тульским мещанином Иваном Ваныкиным.

«Отчим не только пьянствовал, пропадал по целым неделям, но и возвращался домой как бешеный, - вспоминал Буслаев, - в итоге он вконец разорил состояние моей матушки».

Сложные материальные условия вынудили Буслаева уже в возрасте 14 лет начать давать частные уроки за небольшую плату.

В 17 лет Федор Иванович решил навсегда порвать с Пензой и уехал искать лучшей доли в Москву. Там он поступил в университет и позднее стал известным лингвистом, чьи учебники выпускались несколько десятилетий подряд.

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