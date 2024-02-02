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История

История Пензы: Подполковник ФСБ отдал жизнь, чтобы спасти товарищей

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С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Средняя общеобразовательная школа № 25 носит имя кавалера ордена Мужества Владимира Квышко. Он погиб в августе 1996 года.

Владимир Прокофьевич закончил Пензенский государственный политехнический институт. Работал в НИИ. С 1972 года посвятил себя службе в органах Комитета государственной безопасности СССР, затем Федеральной службы безопасности. В апреле 1996 года Квышко был командирован в зону контртеррористической операции. Там он возглавил секретариат Чеченского республиканского управления ФСБ России.

Ранним утром 6-го числа на блокпосты российских войск со всех сторон обрушился шквальный огонь. Некоторые воинские подразделения оказались заблокированными. В кольцо попали и подчиненные подполковника Квышко.

Его бойцы держали оборону в здании 3 дня, не давая боевикам подойти. Боеприпасы заканчивались, и оставаться в городе, кишащем головорезами, было нельзя. Было принято решение прорываться к своим.

9 августа подчиненные Квышко пошли в контратаку и смогли образовать коридор для отхода. Однако сепаратисты стянули к точке прорыва резервы, и кольцо могло вновь замкнуться.

Тогда Владимир Прокофьевич остался один с пулеметом прикрывать товарищей. Он несколько часов держал оборону, давая бойцам возможность выбраться из-под огня противника. Силы были неравны, и шальная пуля оборвала жизнь нашего земляка.

Владимира Квышко наградили орденом Мужества, а специальным приказом начальника ФСБ России по Пензенской области он навечно зачислен в списки личного состава. В мае 2023 года было принято решение о ликвидации школы № 25 города Пензы.

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