История Пензы: На Южной Поляне был организован склад под открытым небом

31.01.2024 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Металлистов связывает Южную Поляну с выездом на Терновку. В своем современном виде она появилась относительно недавно, до этого тут находился проезд, а жилых домов едва ли набиралось больше десятка.

До 30-х годов прошлого столетия здесь находился огромный пустырь, который никто не спешил заселять. С началом индустриализации, когда все силы страны были брошены на возведение различных промышленных объектов, работы закипели и в Пензе.

В округе построили несколько больших кирпичных боксов. Район по сути превратился в огромный склад под открытым небом, в результате чего и получил свое официальное название - Складской проезд.

По некоторым данным, тут хранили не только стройматериалы, но и детали для муниципального общественного транспорта. Со временем территория стала застраиваться не только гаражами и складами, но и жилыми домами - небольшими двухэтажными бараками на 4-5 квартир каждый.

По новому генеральному плану Складской проезд собирались ликвидировать, и в связи с этим в районе началось грандиозное строительство.

Улицу создали фактически с нуля, а затем переименовали ее в честь одной из популярных в то время профессий - металлистов. Складские помещения, как и бараки, давно канули в Лету.