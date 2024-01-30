История Пензы: Полиция спасла ученого от необразованных горожан

30.01.2024 | 07:26

С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Лобачевского появилась в Пензе в 1951 году, и она неслучайно носит имя знаменитого математика. Николай Иванович бывал в нашем городе и изучал солнечное затмение.

Грандиозное космическое явление должно было состояться 26 июня 1842 года. Лобачевский с нетерпением ждал события и приехал в Пензу заранее. Математик высчитал, что лучше всего затмение наблюдать именно здесь, поскольку тень полностью накрывала приволжские степи.

С собой Николай Иванович взял небольшую группу помощников и сверхмощные телескопы. Их он приказал установить на самой высокой точке города - Западной Поляне, где сейчас находится центральный вход в парк им. В. Г. Белинского.

В 9:05 Пенза начала погружаться в темноту. Солнечное затмение продлилось 3 минуты, но Лобачевскому вполне их хватило для изучения явления. Лучше всего математик разглядел гигантские протуберанцы и величественную корону звезды.

Из Пензы он уезжал в полном восхищении, а позже в московских журналах вышли его статьи, где он в подробностях расписывал движение Солнца и Луны.

Во время визита математика часть пензенцев оконфузилась. Некоторые горожане решили, что Лобачевский лезет в дела божьи, и попыталась отнять у него телескопы. Повезло, что рядом находилась полиция.