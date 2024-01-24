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История

История Пензы: Жители ул. Калинина испытывали проблемы с транспортом

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Еще несколько десятилетий назад улица Калинина была тихой и невзрачной. Район заметно преобразился в середине прошлого века. Правда, с тех пор улица будто застыла во времени.

Архитекторы и руководство областного комитета КПСС обратили внимание на Южную Поляну еще в 50-х годах. Они посчитали район одним из самых перспективных в Пензе.

Единственная проблема состояла лишь в плотной частной застройке. Однако удалось решить и эту задачу. Людей расселили, предоставив взамен другую жилплощадь, а вскоре на месте ветхих избушек стали расти многоэтажные дома.

Первое время строили не только хрущевки, но и здания других типов. Но затем, когда денег становилось все меньше, а большинство заводов перепрофилировались под выпуск материалов для хрущевок, пришлось возводить типовые кирпичные коробки.

В относительном порядке находилась местная дорога. Асфальт укладывали добросовестно, по улице Калинина ходил общественный транспорт до дизельного завода.

Впрочем, с ним были определенные трудности. Автобусы сюда ходили редко, так как было их тогда крайне мало, поэтому на остановке людям приходилось подолгу ждать транспорта.

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