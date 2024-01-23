История Пензы: Пензенец погиб во время секретного проекта «Звезда»

23.01.2024 | 07:19

С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Покорение космоса для Советского Союза не обошлось без потерь. Погибло немало как летчиков, так и испытателей парашютных систем. В числе последних значится и наш земляк Петр Долгов.

В 1962 году развернулась грандиозная битва за космос: американцы массово запускали свои спутники, СССР готовил выход человека в открытый космос. В связи с этим нужно было испытать новую парашютную систему и впервые в мире совершить спуск на 28 тысяч метров из среднего слоя стратосферы.

Выполнять задание поручили двум старым приятелям - майору Евгению Андрееву и полковнику ВДВ Петру Долгову. Секретный проект назывался «Звезда». Прохладным ноябрьским днем 1962 года огромный аэростат поднял их на необходимую высоту.

Каждый испытатель выполнял задание в герметичном скафандре СИ-3М с кислородной маской внутри прозрачного гермошлема. Первым в небесную пучину шагнул Андреев, следом прыгнул Долгов. На землю парашют опустил мертвое тело нашего земляка.

Позже выяснилось, что во время прыжка полковник задел шлемом торчащий болт, произошла разгерметизация и он задохнулся в стратосфере. Проведено расследование показало: Андреев стронул гондолу, та начала раскачиваться в потоке воздушной струи, Долгов потерял равновесие и в итоге налетел на стальной болт. Посмертно ему присвоили звание Героя СССР.

Именем Петра Ивановича в 1964 году названа одна из улиц Москвы в районе Тушино, парк в центре города Долгопрудного Московской области и улица в Пензе.