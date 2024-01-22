История Пензы: Корова спасла сельчан от бешеного волка

22.01.2024 | 07:20

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 2023 году на экраны вышел российский фильм «Бешенство», частично основанный на реальных событиях, произошедших на Амуре. По сценарию у волков началась эпизоотия бешенства. Больные животные стали не только массово нападать на людей и скот, но даже проникать в жилища.

Подобные истории неоднократно происходили и в Пензенской губернии. Один из самых жутких случаев приключился с крестьянином села Широкоис Мокшанского уезда Евстигнеевым. Поздним вечером 5 февраля 1901 года дети сельчанина услышали странный шум и рычание близ дома. Глава семейства вышел на улицу посмотреть, в чем дело, и тут же увидел необычную картину. Огромный волк, взобравшись на плетень, прыгнул на крышу. Затем в бешеном порыве он разрыл лапами соломенный настил крыши и нырнул в сарай.

Несмотря на смертельную угрозу, Евстигнеев не потерял присутствия духа - наоборот, схватил деревянный засов и бросился внутрь выгонять волка. Однако схватка с самого начала пошла не в пользу мокшанца. Матерый зверь в прыжке повалил его на пол и попытался перекусить шею. Евстигнеев из последних сил удерживал зверя руками, и казалось, что битва уже проиграна, как вдруг в дело вмешалась… корова!

«Она начала пырять волка, который оставил Евстигнеева, - читаем в документах. - Он ударил его по голове засовом, отчего тот изломался, и волк набежал на жену Евстигнеева, в руках которой потухла свеча». Буренка, вошедшая в раж, пошла на помощь и супруге крестьянина. Корова отогнала лесного хищника и зажала его в углу. В этот момент Евстигнеев успел подхватить топор. Парой точных попаданий в голову он смог закончить дело.

Этот случай потом во всех красках описывали в «Губернских ведомостях»: «Во время борьбы волк нанес Евстигнееву зубами маленькую ранку на груди и оцарапал корове морду».

Случай в масштабах огромной Российской империи, на первый взгляд, местечковый, но для пензенского губернского правления имевший важное значение. С зимы 1901 года в лесных угодьях стали проводить усиленные отстрелы и облавы на бешеных животных.