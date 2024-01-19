История Пензы: Троцкому в Пензе передали саквояж с драгоценностями

19.01.2024 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Территория перед станцией Пенза-I называется Привокзальной площадью. Но более 100 лет назад тут находилась Ярмарочная площадь и стояли казармы красноармейцев. В 1918 году их посетил известный многим Лев Давидович Троцкий.

Нарком по военным и морским делам приезжал в Пензу для ревизии красноармейских соединений, которые готовились отправиться воевать против белых. Впрочем, у Троцкого имелась и другая тайная миссия.

Председатель губкома Василий Кураев передал Льву Давидовичу тяжелый саквояж, набитый конфискованными у дворян и купцов драгоценностями. Кольца, браслеты, ожерелья, золото и бриллианты раздавали отличившимся в бою солдатам - тогда новые награды еще не появились и воинов поощряли именно так.

Во время выступления в Пензе Троцкого окружали чешские легионеры, перешедшие на сторону красных. В охране состояли и иностранные бойцы, которые щеголяли в красных кожанках.

Поезд Троцкого был настоящим штабом на колесах. В нем имелась мощная радиостанция, на платформах стояли автомобили и броневики. В одном из вагонов ехала расстрельная команда, которая выполняла приказы революционера.