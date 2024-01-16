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История

История Пензы: В сквере Дзержинского вандалы сломали фонтан

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Кажется, что сквер у бывшего ДК им. Ф. Э. Дзержинского был всегда - настолько он запомнился нескольким поколениям пензенцев. Однако на самом деле ему чуть больше 100 лет и организовали здесь зеленую зону только при советской власти.

Первоначально губкоммунотдел хотел здесь разбить большой парк. По проекту планировалось посадить почти 2 000 зеленых насаждений, одних только пихт и лиственниц закупили 250 штук.

6 мая 1923 года тут состоялся первый субботник, на котором выкопали канавы для саженцев. Позже рядом с ДК построили еще и фонтан. Новый парк стал называться в честь Октябрьской революции. Но, как это часто бывает в России, к своему труду люди позже отнеслись пренебрежительно: уже через год зеленая зона превратилась в помойку.

«Почти все хвойные деревья погибли от недостаточной поливки, - писала газета «Трудовая правда», - аллеи заросли бурьяном, единственная клумба - в жалком виде, а газоны вытоптаны».

К 30-м годам прошлого столетия вдобавок ко всему прочему вандалы сломали фонтан. Долгое время в большую пустую чашу кидали мусор и окурки. Заново территорию начали облагораживать только после Великой Отечественной войны.

За прошедшие десятилетия из бывшего парка исчезли довольно любопытные монументы первых лет советской власти. В частности, снесли памятник в честь революции - высокую колонну, украшенную звездами.

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