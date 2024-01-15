История Пензы: Жена губернатора не стала пользоваться положением мужа

15.01.2024 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Здание администрации Железнодорожного района находится на историческом месте. 200 лет назад тут стояла большая усадьба второй жены пензенского губернатора Филиппа Вигеля Мавры.

Обширный участок ей выделило специальным указом Пензенское губернское правление. Вопреки распространенному мнению, Мавра Петровна служебным положением мужа не пользовалась и плату за землю внесла полностью. К тому же в те времена в нижней части Московской, имевшей дурную славу, жили отнюдь не аристократы.

Усадьба госпожи Вигель считалась в определенной степени достопримечательностью. Ажурная резьба, орнамент, наличники и шикарный декор на фасаде говорили о том, что домом владеют состоятельные дворяне.

В 1823 году Мавра Вигель переписала недвижимость на сына, и вскоре сюда перебралась его семья. Для своего удобства новоселы соорудили флигель и разные хозяйственные постройки.

Родня известного пензенского чиновника прожила здесь почти 10 лет, а чуть позже здание купил ремесленник Козьма Кочетков. Правда, не задержался здесь надолго и он - через несколько лет продал дом вместе со всей мебелью, находившейся в нем.

В советское время усадьбу госпожи Вигель решили снести, а позже построили на ее месте здание администрации Железнодорожного района.