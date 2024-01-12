История Пензы: Купец Иощик предлагал горожанам деревянное масло

12.01.2024 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Еще полвека назад там, где сегодня возвышаются массивные елки на площадке около администрации Железнодорожного района, стояла шикарная купеческая усадьба.

Этот дом могли бы признать памятником архитектуры регионального значения, но почему-то в списки наследия каменного зодчества он так и не попал, хотя его украшал строгий аттик с ажурным орнаментом, окошки с колоннами, а фасад пестрел разными геометрическими фигурами.

Здание возвели в начале прошлого столетия, принадлежало оно крестьянину по сословной принадлежности и предпринимателю по роду деятельности Михаилу Тренину. Он жил на втором этаже, а первый сдавал в аренду.

Некоторое время в симпатичной усадьбе размещалась бакалейная лавка, потом - постоялый двор, а в 1905 году здесь открыл свой магазин купец Викентий Иощик. В рекламе о его товаре говорилось следующее: «Извещаю господ покупателей, что настоящее деревянное галлипольское масло продается только в магазине Иощика».

Реализовалось оно в специальных стеклянных бутылках. Впрочем, приобрести галлипольское масло можно было и в розлив - так выходило даже дешевле.

Наверняка у многих возник вопрос, что это за «деревянное масло». Раньше так называли оливковое. Им заправляли лампады.