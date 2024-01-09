История Пензы: С Фонтанной площади исчезла усадьба купца Сапелкина

09.01.2024 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

На улице Московской уцелело много купеческих домов, но повезло далеко не всем. Здание № 33 пошло под снос. Вероятно, оно не представляло никакой исторической ценности.

Двухэтажное строение с ажурными наличниками в 1890 году построил купец Николай Сапелкин. Сам он жил наверху, а на 1-м этаже размещался его посудно-ламповый магазин.

Об ассортименте можно узнать из рекламной афиши: «Производится продажа по удешевленным ценам фарфора и фаянса фабрики Гарднера, чайных и столовых сервизов заграничных и русских производителей, ламп столовых и висячих, эмалированной посуды, бемского стекла, стальных и мельхиоровых изделий». Выбор был богатый.

К сожалению, не сохранилось никаких сведений о ценах. Осталась только фактура бухгалтера, но счетовод почему-то не заполнил графу «Рубли и копейки». Можно предположить, что бизнес процветал.

В начале XX века купец начал торговать серебряными вилками и ложками, завозил итальянские ножи и даже некие «водоочистительные машины».

После Октябрьской революции магазин национализировали и торговая лавка перешла к Единому потребительскому обществу. При советской власти здесь продолжали продавать посуду и столовые сервизы.