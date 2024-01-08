История Пензы: Избежать телесных наказаний можно было за деньги

08.01.2024 | 08:19

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Если бы сохранились все здания, которые стояли на территории современной Фонтанной площади, то среди них можно было бы найти немало интересных. Например, мещанскую управу.

Одноэтажный каменный дом представители среднего сословия Российской империи выкупили в 1889 году и разместили здесь орган самоуправления.

Мещане как сословие в обязательном порядке имели прописку по месту жительства, платили подушную подать и несли рекрутскую повинность. Часто их права нарушались, и порой отстоять в суде свои интересы было сложно.

Чтобы помогать друг другу, мещане и создали управу, причем через нее можно было перейти в сословие выше. Правда, стоило это очень дорого.

При наличии 500 рублей (сегодня это почти 550 тысяч) или недвижимости аналогичной стоимости у претендента управа могла ходатайствовать о его переводе в купцы 3-й гильдии. Это, в свою очередь, означало как минимум освобождение от телесных наказаний и рекрутской повинности, то есть человек избавлялся от призыва в армию.

Сословное деление отменил Владимир Ленин. С 1917 года все стали равны друг перед другом. Это был правильный шаг: кастовые границы сильно тормозили развитие страны.