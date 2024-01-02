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История

История Пензы: На Московской, 31, показывали собак, играющих на пианино и в покер

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В старой Пензе было куда сходить и на что посмотреть. Помимо театров, цирка и разных иллюзионов, в городе работали и паноптикумы. Один из наиболее интересных находился на Московской, 31.

Здание давно снесли, сегодня на центральной улице города нет ничего с таким же номером, но когда-то это было длинное двухэтажное строение. Именно здесь в январе 1879 года открылся паноптикум с тривиальным названием «Выставка» - по сути, самый настоящий музей.

Например, в историческом зале демонстрировались панорамы только что отгремевшей Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Можно было детально ознакомиться с эпизодами штурма Плевны, сидения на Шипке, увидеть скачущих во весь опор башибузуков, а также элементы снаряжения русской армии.

В соседнем зале размещался зоологический отдел, где с 15:00 до 21:00 показывали представления дрессированных собак. Одна якобы умела решать арифметические задачи и определять время на часах, другая различала государственные флаги разных стран и умела играть в покер, а третья, по уверению владельцев паноптикума, отлично музицировала на пианино.

Больше всего «Выставку» обожали дети. Весь паноптикум совмещал в себе функции музея, досугового центра и цирка, тем и завоевал себе популярность среди горожан.

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