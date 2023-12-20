История Пензы: Почему одна из улиц носит имя Клары Цеткин

20.12.2023 | 07:20

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В 50-е годы прошлого века стал активно застраиваться Шуист, который в ту пору был еще поселком. Здесь появилось несколько новых улиц. Одну из самых длинных назвали в честь Клары Цеткин - активного борца за права женщин.

Выбор пензенские власти сделали неслучайно. Будучи революционеркой, Цеткин тесно сотрудничала с Владимиром Лениным.

Она родилась в Саксонии в 1859 году. Во время учебы в педагогическом институте сблизилась с русскими эмигрантами-социалистами и увлеклась политикой.

С 80-х годов XIX века Цеткин ратовала за смягчение трудового законодательства для женщин и предоставление им всеобщего избирательного права и сыграла значимую роль в появлении Международного женского дня 8 Марта.

Были у нее и поистине неожиданные предложения. Например, для поднятия боевого духа товарищей по партии она призывала девушек устраивать праздники свободной любви.

Клара Цеткин окончательно перебралась в Россию в 1932 году. Здесь она и скончалась в 1933-м. Революционерка все время вспоминала о подруге Розе Люксембург, но речь давалась ей с трудом. Последним словом Клары Цеткин было «Роза».