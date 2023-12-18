История Пензы: Потомок российских эмигрантов Швам прославил Пензу

18.12.2023 | 07:20

С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В октябре 2011 года фасад здания № 44а на улице Урицкого украсила мемориальная доска в честь выдающегося тренера по баскетболу Зиновия Швама, который долгое время проживал в этом доме.

Судьба не готовила его к большому спорту, скорее подталкивала к педагогической деятельности. Швам был потомком российских эмигрантов, которые бежали от Гражданской войны за границу. В 7 лет родители увезли его в Канаду. Уже будучи взрослым, Зиновий Швам принял поворотное в своей жизни решение: он отправился в Советский Союз.

Пройдя всю Великую Отечественную войну, учитель английского языка решил создать в Пензе секцию по баскетболу.

Первоначально Швам был одновременно и ведущим игроком, и тренером, а в 1949 году собрал женскую сборную и отправился с ней на всесоюзные соревнования. Уже в первых матчах девушки показали впечатляющие результаты и завоевали бронзовые медали.

На этом Швам не остановился. Ему потребовалось всего несколько лет, чтобы подопечные взошли на верхнюю ступень пьедестала, а позже баскетбольная команда «Спартак» стала играть в высшем дивизионе чемпионата СССР.

Зиновий Швам скончался в 1998 году. Его смерть стала большой трагедией для всех любителей баскетбола, ведь он был одним из лучших тренеров не только Пензы, но и всего Советского Союза.