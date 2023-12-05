Сетевое издание|18+|Вторник|5 дек 2023|12:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: У ДОСААФ установлен памятник легендарному грузовику

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В годы Второй мировой войны в областном отделении ДОСААФа будущих новобранцев учили разным специальностям, в том числе и водительскому делу. В память об этом здесь стоит автомобиль УралЗиС - легендарная трехтонка.

Создана она на базе ЗиС-5. Главные достоинства автомобиля - дешевизна производства и неприхотливость в обслуживании. Правда, ни о каком комфорте для водителей и пассажиров речи не шло.

Кабину частично собирали из дерева и фанеры, отсутствовала печка, вдобавок были довольно жесткие сиденья. Тормоза предусматривались только для задних колес. Впоследствии ввиду острой нехватки деталей во время Великой Отечественной войны ряд штампованных деталей для машины заменяли более дешевым литьем из чугуна.

Зато автомобиль не доставлял трудностей в ремонте, ведь перебирать ходовую часть зачастую приходилось в полевых условиях. В основном трехтонку использовали для перевозки грузов, а помимо этого - для переброски личного состава, транспортировки раненых, эвакуации гражданского населения и нередко как артиллерийский тягач. Машина пользовалась большим уважением у водителей.

Двойное название автомобиль получил по простой причине. В 1942 году часть московского предприятия эвакуировали на Урал. На востоке страны стали собирать двигатели и некоторые детали кузова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте