История Пензы: У ДОСААФ установлен памятник легендарному грузовику

05.12.2023 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В годы Второй мировой войны в областном отделении ДОСААФа будущих новобранцев учили разным специальностям, в том числе и водительскому делу. В память об этом здесь стоит автомобиль УралЗиС - легендарная трехтонка.

Создана она на базе ЗиС-5. Главные достоинства автомобиля - дешевизна производства и неприхотливость в обслуживании. Правда, ни о каком комфорте для водителей и пассажиров речи не шло.

Кабину частично собирали из дерева и фанеры, отсутствовала печка, вдобавок были довольно жесткие сиденья. Тормоза предусматривались только для задних колес. Впоследствии ввиду острой нехватки деталей во время Великой Отечественной войны ряд штампованных деталей для машины заменяли более дешевым литьем из чугуна.

Зато автомобиль не доставлял трудностей в ремонте, ведь перебирать ходовую часть зачастую приходилось в полевых условиях. В основном трехтонку использовали для перевозки грузов, а помимо этого - для переброски личного состава, транспортировки раненых, эвакуации гражданского населения и нередко как артиллерийский тягач. Машина пользовалась большим уважением у водителей.

Двойное название автомобиль получил по простой причине. В 1942 году часть московского предприятия эвакуировали на Урал. На востоке страны стали собирать двигатели и некоторые детали кузова.