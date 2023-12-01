История Пензы: У вертолета Ми-2, стоящего у ДОСААФ, богатая история

01.12.2023 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

На улице Коммунистической близ ДОСААФа в качестве памятника установлен вертолет Ми-2. Эта симпатичная машина когда-то была массово представлена в странах социалистического лагеря.

Ми-2 разработали в 1961 году. Он изначально создавался как многоцелевой вертолет. Его использовали в сельском хозяйстве для опыления полей, в качестве грузовой машины и даже во время поисково-спасательных работ.

Полюбился вертолет и пограничникам. Благодаря скорости и поразительной маневренности он помогал вовремя обнаружить и преследовать нарушителей. Более того, на Ми-2 нередко совершали и боевые вылеты.

Этой машине довелось повоевать во время арабо-израильского конфликта 1973 года, в Афганистане, в Эфиопии. Детище советских конструкторов активно использовали и в странах Латинской Америки: мексиканские и перуанские пилоты обстреливали базы наркокартелей, а в Эквадоре вели бои с местными сепаратистами.

Отечественный вертолет успел отличиться даже на море - индонезийские власти с его помощью отгоняли пиратов от мирных судов.

Ми-2 часто снимали в фильмах. Он «засветился» в таких легендарных кинолентах, как «Мимино», «Экипаж», «Следствие ведут знатоки», и в сериале «Дальнобойщики».