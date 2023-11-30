История Пензы: Чем прославилась Герой СССР, летчица-ас Гризодубова

30.11.2023 | 07:18

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Женщина - пилот авиации даже сейчас явление довольно редкое. Тем значимее для области персона Валентины Гризодубовой - мировой рекордсменки и командира боевой эскадрильи. Бюст в ее честь установлен около строения № 30 на улице Коммунистической.

Родилась она в Харькове в 1909 году, но впоследствии часть своей жизни плотно связала с Пензой. В нашем городе она с 1929 года училась в школе гражданской авиации. Блестяще завершив курс, Валентина Степановна стала работать летным инструктором.

Звездный час для Гризодубовой настал после переезда в Москву. В столице она установила пять мировых авиационных рекордов для женщин на легкомоторных самолетах. В результате на нее обратили внимание в Кремле. Тогда готовился грандиозный проект - воздушный маршрут от столицы до Дальнего Востока.

Несмотря на сложности в полете, экипаж Гризодубовой снова установил мировой рекорд - на этот раз по дальности полета.

Гражданскую авиацию Валентине Степановне пришлось покинуть в 1941-м. За время войны она лично совершила свыше 200 боевых вылетов - бомбила вражеские объекты и колонны, доставляла боеприпасы на передовую, в том числе для поддержки партизан.

Гризодубова стала Героем Советского Союза и Героем Соцтруда. Пензу она не забывала и часто приезжала на встречи со школьниками и студентами. В 1965 году ей присвоили звание почетного гражданина города.