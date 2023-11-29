История Пензы: На рынке работал бордель и регулярно вспыхивали драки

29.11.2023 | 07:19

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

При словах «Сенная площадь» многие сразу вспоминают Санкт-Петербург, однако площадь с таким названием была и в Пензе. Правда, в отличие от столицы это было грязное и жуткое место.

Площадь занимала пространство от современной улицы Бакунина до Славы, включая улицу Куприна. Сейчас на месте бывшего рынка стоят пятиэтажные дома, построенные в середине прошлого века.

Торговали здесь, как несложно догадаться, сеном, и рынок считался самым пожароопасным местом в городе. На нем круглосуточно дежурила бригада пожарных, но это еще полбеды. Сенная площадь пользовалась дурной славой у пензенцев и по другой причине.

На территории рынка были сосредоточены увеселительные заведения низкого пошиба: забегаловки, дешевые трактиры, подпольные казино. Среди прочих выделялся трактир «Одесса», где постоянно вспыхивали драки.

«Потасовки были делом обыкновенным, - вспоминал купец Александр Кузнецов, - и удивления у местных жителей не вызывали. Разве уж когда драки разрастались в грандиозные размеры и местная полиция была не в силах справиться самостоятельно - тогда вызывалась пожарная команда, чтобы разливать остервеневших бойцов водой».

Посещать злачные места любили главным образом представители маргинальных слоев населения - бывшие каторжники, уголовники и алкоголики. Поэтому неслучайно здесь регулярно вспыхивали дебоши.

А еще на Сенной площади находились бордели, причем официальные, владельцы которых даже платили налоги. Удивляться не стоит: в Российской империи проституция была легальной.