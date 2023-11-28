История Пензы: На месте дома на Урицкого, 74, было солехранилище

28.11.2023 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В Российской империи самым выгодным бизнесом была продажа алкогольной продукции. Однако не менее значительный доход приносила и продажа соли. Один из складов для ее хранения находился на территории нынешнего дома № 74 на улице Урицкого.

Ангар возвели в 1874 году, и принадлежал он купцу Ивану Грошеву, который впоследствии стал городским головой, или, выражаясь современным языком, мэром.

Вообще соль в те времена ценилась на вес золота. Раньше не существовало холодильников, и продукты, чтобы сохранить на зиму, чаще всего засаливали и отправляли в подвал. Именно поэтому соль и стоила дорого.

В середине XIX века 1 пуд (чуть больше 16 килограммов. - Прим. ред.) обходился покупателю в 1 рубль. Рядовому крестьянину едва хватало такого количества.

Солью запасались впрок, особенно крупные предприятия по производству продуктов питания. Разбиралась она быстро, так что купцу Грошеву в 80-х годах XIX столетия пришлось дополнительно возвести еще одно хранилище, а также закупать специальную машину для помола соли.

Наиболее оживленно торговля пошла после 1880 года, когда правительство отменило налог на соль. Это оказалось на руку покупателям - цены заметно упали.

В Пензе соль не добывали, ее привозили, чаще всего с Урала. Но некоторые особо предприимчивые купцы ездили на нижегородскую ярмарку и скупали там ее по дешевке, а затем перепродавали в Пензе.