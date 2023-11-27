История Пензы: Дом бывшего мэра признан памятником архитектуры

27.11.2023 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В Пензе отчетливо прослеживается связь времен. Рядом с домами советской эпохи на улице Славы гармонично соседствуют постройки времен Российской империи. На Сборной они почти сплошь были жилыми, как и дом № 12.

Это строение возвели в конце XIX века, однако еще раньше тут стояли другие здания. Земельный участок неподалеку от бывшей Щепной площади начал застраиваться в середине XIX века. Он принадлежал мещанке Аграфене Фокиной. По данным разных краеведов, здесь стояла небольшая избушка с деревянным флигелем.

Участок неоднократно перепродавался, и с каждым разом цены на него только росли, поскольку он размещался рядом с главной торговой площадью Пензы. Наконец в 1881 году дом приобрел купец Иван Грошев - довольно состоятельный человек. Через несколько лет он был избран на пост городского головы (аналог современной должности мэра) и после этого мигом начал строительство помпезного каменного жилища.

Добротный домик из красного кирпича обошелся ему в несколько тысяч рублей - по тем временам это внушительная сумма. Планировка включала семь комнат и отдельную кухню. Однако все удобства были во дворе.

Мэр долго в этом доме не жил. Чуть позже он продал недвижимость и обзавелся другим особняком - тут же неподалеку. В наши дни здание № 12 признано памятником архитектуры конца XIX века.