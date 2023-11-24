История Пензы: Дом 1877 года постройки на Сборной, 8, таит загадку

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.
Мы привыкли считать, что большинство старинных построек сохранились на улицах Московской или Кирова. Однако на самом деле в своем первозданном, практически нетронутом виде, они стоят и на Сборной. Один из примеров - дом № 8.
Первые сведения о владельцах этой усадьбы, а если говорить точнее, то о хозяине участка земли нашел краевед Александр Дворжанский. Судя по его данным, эту территорию в 1844 году купила мещанка Анна Ирышкова.
Тогда дома еще не было, и представительница среднего сословия Российской империи возвела тут небольшую деревянную избушку. Впоследствии строение неоднократно перепродавалось, и каждый новый владелец неизменно что-нибудь достраивал. Со временем здесь появились сараи, амбары, каретник и флигель, который практически все хозяева сдавали квартирантам.
Новая история здания началась в 1877 году. Усадьбу приобрел городищенский мещанин Митрофан Тельнов. Он снес все деревянные постройки и возвел тут массивный дом из красного кирпича.
Откуда у мещанина, да еще и из уезда, нашлись деньги на такое великолепие, история умалчивает - это загадка. А вообще подобное жилье себе могли позволить зачастую лишь дворяне или купцы.
Еще здесь стояли огромные ворота в средневековом стиле, но их почему-то снесли. Зато сохранился кованый козырек на крыше.
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